“ConNEET”: fino al 30 aprile il bando rivolto ai giovani creativi con meno di 35 anni

Genova. Si è aperto, a cura di Job Centre, il bando “ConNEET – Sblocca il tuo potenziale!!, call to action per i giovani creativi che si trovano in fase di transizione lavorativa, formativa e professionale, che abbiano un’età compresa dai 18 ai 35 anni, in grado di svolgere un ruolo di peer educator nei confronti di altri giovani di età compresa fra i 16 ed i 25 anni.

Le finalità generali di “ConNEET!” sono, infatti, fornire ai giovani cittadini genovesi, che necessitano di un orientamento o di un riorientamento importante, la possibilità di avere un ventaglio di proposte capaci di ingaggiare i giovani attraverso opportunità concrete che permettano di sperimentarsi e di mettersi alla prova; aumentare la conoscenza del fenomeno dei giovani in transizione ed in difficoltà orientativa, della dispersione e del disorientamento dei giovani, che e cambiato a causa della pandemia estendendosi anche in persone e famiglie “socialmente” più solide; aggiornare e validare strumenti e metodologie innovative, attraverso la condivisione degli interventi rivolti ai giovani disorientati.

