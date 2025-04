Consiglio comunale, “riscatto” del centrodestra: la maggioranza tiene, approvato il piano del Commercio

Genova. Dopo la “giornataccia” di ieri – con lo stop al piano del verde per mancanza dei numeri nella maggioranza – il centrodestra, nell’ultima seduta ordinaria del consiglio comunale prima dello stop per le elezioni, riesce a fare approvare il piano del commercio proposto dalla giunta. Non solo, in una mattinata di “riscatto”, punzecchia la minoranza su alcuni temi da sempre critici per il campo largo, come il nucleare e la gronda.

Per arrivare all’approvazione del piano del commercio la maggioranza aveva bisogno di 20 voti, quelli che ieri sono mancati. Determinante quindi, anche oggi, il ruolo del consigliere di opposizione Mattia Crucioli (Uniti per la Costituzione) che ieri aveva detto no al piano del verde e che oggi ha deciso di dare fiducia al documento della giunta sulle autorizzazioni per negozi e supermercati.

