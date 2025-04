Finale Ligure, riqualificazione e inclusività nei parchi giochi: al via i lavori

Saranno mirati alla riqualificazione, alla messa in sicurezza e, in particolare, all’inclusività i lavori previsti dall’amministrazione comunale di Finale Ligure che avranno prossimamente inizio sui parchi giochi di diversi rioni cittadini.

Afferma l’Assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Folco: “Si è anzitutto cominciato da una ricognizione generale con la sostituzione di giochini ormai vetusti, ammalorati o non più completamente sicuri come nel “parco Puccini” tra via Rossini e via Paradiso a Finalpia, in piazza della Resistenza a Calvisio ed è inoltre in fase di valutazione la situazione all’interno del parco delle scuole”.

