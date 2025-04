“Fionda di Legno” 2025 ad Albenga, successo in nome della solidarietà: 8mila euro raccolti

Albenga. Leonardo Pieraccioni è passato ad Albenga davvero come un ciclone, ma non ha fatto danni. Anzi. Ha lasciato dietro di sé risate, allegria, ma anche commozione, riflessioni, solidarietà. Insomma, davvero tanta roba.

Ancora una volta i Fieui di Caruggi hanno centrato il bersaglio portando ad Albenga un grande personaggio che sul palco dell’Ambra si è messo a nudo (in parte anche in senso vero e proprio) rivelando una straordinaria umanità. Con due spalle come Antonio Ricci e Gino Rapa si è donato al pubblico per oltre due ore in modo pirotecnico.

