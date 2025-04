Florovivaismo, Coldiretti Savona: “Stop definitivo al contributo Conai sui vasi nel ciclo produttivo”

Savona. “Una notizia attesa e importante per il cuore produttivo del florovivaismo nazionale: arriva l’esenzione definitiva dal Contributo Ambientale Conai (CAC) per i vasi da coltivazione utilizzati nel ciclo produttivo delle imprese florovivaistiche, indipendentemente dallo spessore del materiale”. Lo annuncia Coldiretti Savona, sottolineando che si tratta di “un risultato frutto dell’impegno di Coldiretti a livello nazionale, che assume un valore particolarmente rilevante per il nostro territorio, dove la Piana di Albenga rappresenta un vero e proprio distretto d’eccellenza del settore”.

“Nel nuovo Regolamento UE 2025/40, Coldiretti ha ottenuto il riconoscimento dei vasi come beni strumentali alla produzione e non come imballaggi, escludendoli quindi dal perimetro del CAC. Una posizione ora confermata ufficialmente anche da CONAI, che in una comunicazione formale indirizzata a Coldiretti il 2 aprile ha chiarito l’esclusione dei vasi “impiegati nei rapporti tra imprese come fattori produttivi” dalla classificazione di imballaggio”.

