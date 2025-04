Cielo nuvoloso tra notte e mattino, in particolare a Ponente, con nuvolosità in graduale dissolvimento nel corso della giornata. Ampie schiarite dal pomeriggio, con qualche addensamento in più a Ponente: così la previsione di Arpal.

VENTI: moderati settentrionali al mattino sul Savonese, deboli altrove; a regime di brezza ovunque dalle ore centrali del giorno

» leggi tutto su www.levantenews.it