Il presidente AIA Ferrara a IVG: “Episodi di violenza verbale e fisica anche in questa stagione, noi aperti al dialogo con le società”

Arbitri e comunicazione. Un tema spesso dibattuto con i fischietti spesso avvolti un una bolla che sembra impossibile penetrare. La sezione AIA di Savona, tuttavia, con il benestare dei vertici nazionali, ha deciso di rompere il muro tra direttori di gara e addetti ai lavori rilasciando una lunga intervista ai microfoni di IVG Sport in diretta Facebook attraverso le parole di Federico Ferrara, numero uno della sezione “Armando Brustia”.

Tra i tanti temi trattati, un grido d’allarme che deve far riflettere. Nonostante le tante campagne di sensibilizzazione, anche in questa stagione in provincia si sono registrati numerosi episodi di violenza verbale e non nei confronti dei direttori di gara. Episodi che coinvolgono anche il mondo giovanile con giovani arbitri minorenni insultati e che hanno scampato aggressioni solo perché “salvati” da direttori più esperti a visionarli.

