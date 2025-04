Ospedale Erzelli ridimensionato, Nicolò: “Bilanciamento necessario tra risorse e finalità”

Genova. Il ridimensionamento del progetto dell’ospedale di Erzelli è dovuto alla necessità di effettuare un bilanciamento tra le risorse economiche necessarie per la realizzazione dell’opera e la natura e le finalità dell’intervento, ma allo stesso tempo si è voluto rispettare il mandato di garantire la bassa e media complessità nelle strutture sanitarie esistenti”. Lo ha spiegato oggi in consiglio regionale l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò rispondendo all’interrogazione di Selena Candia, capogruppo di Avs, dopo l’interrogazione in consiglio regionale seguita a quanto annunciato del governatore proprio nel parco scientifico tecnologico a margine del convegno su Genova capitale del dato, e cioè che il nuovo ospedale avrà 300-350 posti letto.

“In coerenza con il nuovo indirizzo organizzativo – ha proseguito Nicolò senza smentire il dato fornito da Bucci – si è resa quindi necessaria una rimodulazione del progetto e conseguentemente l’elaborazione di un aggiornamento del documento di indirizzo alla progettazione e dei documenti prodromici, al fine di allineare le scelte progettuali alle nuove priorità del sistema sanitario ligure e, nello specifico, alla visione per l’ospedale degli Erzelli, con l’obiettivo di garantirne la sostenibilità tecnico-economica e strategica nel lungo periodo.

