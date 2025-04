Panigaglia, Centi e Lombardi: “Potenziamento rischioso, nostre osservazioni ancora più attuali”

I consiglieri comunali di opposizione Giorgia Lombardi, Roberto Centi di LeAli/Alleanza Verdi e Sinistra intervengono su Panigaglia. “La sospensione di 120 giorni chiesta e ottenuta da GNL Italia per il progetto di ampliamento del rigassificatore di Panigaglia dimostra tutte le criticità che, da mesi, come gruppo consiliare LeAli/AVS denunciamo – scrivono in una nota -. Abbiamo presentato osservazioni formali al progetto, supportati da esperti altamente qualificati. Le nostre preoccupazioni riguardano soprattutto la sicurezza, l’ambiente e la vicinanza dell’impianto ai borghi di Fezzano e Le Grazie”.

“Nel frattempo, a febbraio, il Presidente della Provincia ha annunciato con toni trionfali l’aggiornamento dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per Panigaglia – proseguono -. Ma anche in questo documento – come nel Rapporto di Sicurezza del 2021 – manca la valutazione del rischio complessivo derivante dalle attività del rigassificatore nel contesto del porto della Spezia, dove operano anche navi militari, navi da crociera, merci pericolose, nautica da diporto e aree militari. Manca inoltre un piano di emergenza esterna, strumento fondamentale per tutelare la popolazione in caso di incidente. Chiediamo perciò con forza che il progetto venga sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria e che sia valutata anche la compatibilità paesaggistica. In prospettiva, riteniamo urgente avviare una dismissione progressiva e pianificata dell’impianto, come già ipotizzato nella relazione ambientale”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com