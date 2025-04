Genova. Una pattuglia della polizia stradale di Sampierdarena al casello di Genova Pra’ ha fermato questo pomeriggio un autoarticolato spagnolo che trasportava quasi 300 pecore che erano destinate a un macello a Terni.

Il trasporto secondo quanto rilevato dai poliziotti stava avvedendo in difformità con la normativa sul benessere degli animali: da quanto emerso dai controlli non erano state fatte le pause previste per abbeverarle e rifocillarle.

» leggi tutto su www.genova24.it