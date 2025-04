Savona. Continua la protesta contro la raccolta porta a porta. La petizione per chiedere i cassonetti con tessera in tutta la città supera le 2mila firme in meno di una settimana.

Il sindaco ha spiegato in più occasioni che “non si possono mettere cassonetti intelligenti in tutti i quartieri perchè il piano industriale posto a base di gara prevede il porta a porta e oggi Seas è obbligata a realizzare quel piano”.

» leggi tutto su www.ivg.it