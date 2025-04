Prima Categoria “B”, la Spotornese batte la Letimbro e si rilancia in ottica salvezza. Gerundo: “Di buono solo i tre punti, ora testa alla sfida del prossimo weekend”

Spotorno. Una vittoria dal peso specifico inestimabile. Domenica pomeriggio presso il “Valerio Bacigalupo” Letimbro e Spotornese si sono affrontate in occasione di una delle gare valevoli per la ventisettesima giornata del campionato di Prima Categoria (girone “B”). La sfida, un match per cuori forti, risultava essere un vero e proprio spareggio per la salvezza.

Alla fine la partita è terminata 0-2 in favore della formazione ospite, un risultato che consente ai biancazzurri di tornare a respirare in vista delle ultime tre gare stagionali. Ora, per poter alimentare le speranze, il sodalizio biancazzurro dovrà provare a dare continuità.

