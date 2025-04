Da “Altri mondi possibili” e Rifondazione Comunista-Circolo Gianna Cassani

“Altri mondi possibili” e Rifondazione Comunista-Circolo Gianna Cassani hanno organizzato per giovedì 10 aprile – ore 21 – presso la sede di Rifondazione Comunista di Rapallo, in via Laggiaro, 44 la presentazione del libro “Conflitto di classe e sindacato in Amazon” di Charmaine Chua, Spencer Cox, Marco Veruggio. Sarà presente uno degli autori: Marco Vaeruggio.

