Dall’ufficio stampa del Comune di Rapallo

Obiettivo terminare in tempo per il weekend pasquale i lavori di riasfaltura in essere in alcune strade comunali di Rapallo. Stesso traguardo temporale è fissato anche per la riapertura di Via Rosselli. Ovviamente tempo meteorologico permettendo.

