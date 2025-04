Dall’ufficio stampa della pro Recco. Di Emy Forlani

Nonostante una prova di grande determinazione e una buona difesa alla Pro Recco Rugby non riesce l’impresa di superare la terza forza del campionato: al Carlo Androne, davanti ad un pubblico che non ha fatto mancare il suo sostegno, i milanesi passano con il punteggio di 35-22 e agli Squali non rimane nessun punto e solo tanta amarezza. Il primo tempo si era chiuso sul 20-15 per gli ospiti.

