Ruota panoramica a Calata Paita: la prossima settimana partirà l’allestimento

Un bacio con vista mozzafiato sul golfo, oppure la semplice magia di ammirare il panorama da una prospettiva inedita, perché no anche per godersi un momento in solitudine. Piccole grandi emozioni per chi non vuole rinunciare allo spettacolo unico che solo una ruota panoramica sa regalare. Anche La Spezia, dopo qualche anno, offrirà a residenti e turisti l’opportunità di salire a bordo di questa attrazione; infatti, tra pochi giorni inizieranno i lavori di allestimento.

A partire dal 14 aprile, condizioni meteorologiche permettendo, prenderanno il via le operazioni di allestimento di una ruota panoramica nello spazio Groove di Calata Paita a La Spezia. Questa nuova attrazione offrirà ai visitatori la possibilità di godere di una vista inedita sul golfo e sulla città. L’apertura ufficiale al pubblico è fissata per giovedì 18 aprile, data a partire dalla quale sarà possibile salire sulla struttura e ammirare il panorama. L’installazione temporanea si aggiunge alle diverse iniziative che animano l’area di Calata Paita, recentemente riqualificata. Quest’area è dedicata a eventi, ristorazione e intrattenimento.

