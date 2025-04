Ruta: escursionisti sulla strada di Bana fino al centro storico

Da Tito Degregori

Nel quadro di un progetto migliorativo di recupero dei borghi del territorio genovese, come si legge in questi giorni sui media, voluto dalla facoltà di architettura di Genova l’imprenditore Angiolino Barreca consulente dell’Università è stato promotore di una iniziativa che coinvolge nel territorio di Rapallo un sentiero che passa da valle Christi e arriva fino in località Bana in comune di Camogli. Ci si chiede se il vecchio ponte romano che unisce Rapallo con Camogli e con il suo versante sud-est della valle di Bana possa essere preso in considerazione attraverso i suoi sentieri che si sviluppano sulla costa dopo il lazzaretto di Rapallo tra tipiche case rurali e la conseguente cappella, per arrivare al millenario centro storico di Ruta sempre più interessante oggi da parte degli escursionisti per giungere nel cuore del parco nazionale di Portofino dove sta per iniziarsi il rilancio del Portofino kulm. E’ auspicabile che la città metropolitana sia interessata nel coadiuvare il Comune di Camogli nella fase progettuale di sistemazione della tangenziale costituita da via Degregori, purtroppo da tanti anni sulla carta, a protezione del millenario centro storico di Ruta, meta apprezzata degli escursionisti.

