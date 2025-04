Sci Club Sporting Mondolè Savona, Leonardo Lenzi regala l’ennesima gioia stagionale: storico secondo posto alla 42^ edizione dell’Uovo d’Oro a Sestriere

Savona. Domenica 30 marzo si è svolta sulle nevi di Sestriere la 42^ edizione dell’Uovo d’Oro, una sorta di campionato italiano (con però diversi partecipanti provenienti da altre nazioni) per quelle categorie per cui non sono previsti da regolamento quelli organizzati dalla Federazione Italiana Sport invernali.

E proprio in una di queste categorie, ovvero la Baby, Leonardo Lenzi ha ottenuto un fantastico secondo posto (su 200 iscritti) sfiorando una vittoria che gli è sfuggita per soli 10 centesimi. Un risultato mai ottenuto da un ligure frutto di una grandissima prestazione dell’atleta albissolese che si conferma ai vertici nazionali nella sua fascia di età.

