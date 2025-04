Sicurezza stradale ad Alassio: nuovo attraversamento pedonale in via Giancardi e interventi mirati in tutta la città

Alassio. L’impegno dell’Amministrazione Comunale di Alassio sul fronte della sicurezza stradale prosegue con la recente realizzazione di un nuovo passaggio pedonale in via Giancardi, in una zona ad alta frequentazione tra due complessi residenziali e le aree di sosta di via Gallo e della stessa via Giancardi. L’intervento mira a incrementare la sicurezza per i pedoni e a fungere da deterrente per l’elevata velocità in un tratto di strada spesso oggetto di specifiche segnalazioni.

L’intervento in via Giancardi si affianca ad altri numerosi progetti realizzati sul territorio comunale: tra questi, la recente riqualificazione dei quattro attraversamenti pedonali rialzati lungo la SS1 Aurelia, nei pressi delle due rotonde di via Diaz e via Mazzini, e la creazione di nuovi attraversamenti rialzati in via Roma, via Adelasia, via Gastaldi e via Neghelli, soprattutto nelle vicinanze dei plessi scolastici e delle zone maggiormente interessate da traffico sostenuto.

» leggi tutto su www.ivg.it