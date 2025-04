Tanta fretta di nascere: fiocco rosa a bordo di un’ambulanza della Pubblica assistenza di Sarzana

Aveva tanta voglia di nascere la piccola venuta alla luce oggi pomeriggio a bordo di un’ambulanza della Pubblica assistenza Olmo e Misericordia di Sarzana. La chiamata di soccorso, per una giovane donna trentenne, è partita poco prima delle 15. Una volta raggiunto il quartiere di San Lazzaro a Sarzana militi, medico e infermiere di Delta 2 del 118 hanno capito che non c’era tempo da perdere. Poco prima dell’arrivo dei soccorsi i futuri genitori stavano per partire alla volta dell’ospedale ma le contrazioni sono diventate troppo forti e quindi hanno chiamato il 112. La mamma è stata caricata in ambulanza che però non è partita subito, rimanendo nei pressi dell’abitazione della coppia, perché ormai la nascita della piccola era imminente: poco dopo un pianto potente ha scandito la fine di un momento da ricordare per tutti i presenti. La donna e la sua bimba hanno poi raggiunto il Noa di Massa.

I soccorritori del mezzo 778 della Pubblica assistenza di Sarzana, intervenuto a San Lazzaro, raccontano: “E’ stata un’emozione grandissima, un membro dell’equipaggio presente oggi è un giovane papà che ha rivissuto in quegli attimi qualcosa di unico. Molti di noi sono a bordo delle ambulanze da tanto tempo, anche da più di vent’anni, ed è indescrivibile un momento come quello al quale abbiamo assistito. Non possiamo che elogiare la capacità e la professionalità della dottoressa e del personale infermieristico di Delta 2 presenti”.

