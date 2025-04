Una mattinata a convegno per mettere in vetrina i progetti innovativi della Blue Economy

Quattordici progetti che rappresentano concretamente la potenzialità delle aziende liguri in termini di innovazione e sviluppo nel settore della Blue Economy: sarà questo il focus dell’evento di martedì 15 aprile “I progetti Europa ‘27 per la Liguria” organizzato da Regione Liguria e Polo Dltm, in programma al Terminal crociere della Spezia (largo Fiorillo) alle 9.30 (registrazioni a partire dalle 9). Reti, portualità, molluschicoltura, studio dei parametri biologici, propulsione elettrica, nuovi scafi, filtraggio fumi sono alcuni degli ambiti in cui spaziano queste proposte ora in via di realizzazione, grazie al co-finanziamento con fondi Pr Fesr Fesr Liguria 2021-2027 – Os 1.1. – Azione 1.1.1 “Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le imprese aggregate ai poli di ricerca ed innovazione”.

Su cosa vertono i progetti? Quale sarà la loro ricaduta sul territorio? In cosa consistono le principali innovazioni? Quali altre forme di finanziamento sono possibili? A queste e altre domande risponderanno i rappresentanti delle aziende e delle aggregazioni di imprese socie del Polo Dltm e del Consorzio Tecnomar che hanno ottenuto i fondi. Parte integrante dell’evento sarà un momento di networking, durante il quale le realtà coinvolte potranno interagire fra loro, ma anche con altre imprese, enti e istituzioni invitati all’evento. In primo piano anche il circolo virtuoso fra Polo Dltm, uno dei poli di innovazione e ricerca regionali, di cui il Dltm è soggetto gestore, Regione Liguria e Ue. Per illustrare al meglio il sistema dei poli e risultati significativi di queste costanti collaborazioni e partnership, interverranno: Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo economico, Ricerca e Innovazione tecnologica, Programmazione Fesr della Regione Liguria, Carla Michelini, DG Regio-Unità Italia- Malta /rappresentante della Commissione europea, Anna Maria Poso Dipartimento Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Gloria Donato, AdG del Pr Fesr Liguria, Lorenzo Forcieri, Presidente del Polo Dltm e Cristiana Pagni, presidente del Consorzio Tecnomar. L’evento è aperto a tutti e a ingresso libero.

