Volley, ennesima stagione da favola per l’Albisola Pallavolo: i sestetti under 18 e under 17 festeggiano la conquista del titolo territoriale

Albisola Superiore. Un campionato straordinario. Non può di certo essere bollato come un abuso di aggettivo definire in questi termini la stagione disputata dall’Under 17 maschile dell’Albisola Pallavolo. In quale altro modo si potrebbe altrimenti dare risalto al percorso di una squadra che ha vinto 16 partite su 16 conquistando il campionato a suon di record? La vittoria decisiva è arrivata contro l’Imperia Volley con l’ennesimo 3 a 0 della stagione (21/25, 8/25, 11/25).

Coach Simone Arboscello commenta così l’annata: “Questo gruppo ha partecipato anche all’Under 19 e alla Serie D. Un gruppo che ha capito l’importanza della serietà e del duro lavoro. Ringraziamo anche le famiglie che hanno sposato il progetto biennale/triennale del club che punta molto sulle giovanili. In Serie D, con tutti under 18, abbiamo disputato un ottimo campionato. Questo campionato ci ha aiutato a vedere una pallavolo diversa rispetto a quella giovanile. Non c’erano obiettivi di risultato per le giovanili ma è arrivato questo successo in Under 17 grazie ai nostri ragazzi su cui abbiamo puntato molto. Un grazie speciale va al lavoro di tutto lo staff tecnico del settore maschile e all’impegno del preparatore atletico Sergio Benvenuto“.

