Voltri, ancora nulla da fare per la spiaggia dei bambini. Genova inclusiva: “Inacettabile”

Genova. “Sette mesi fa, insieme alla Garante per l’Infanzia Guia Tanda, abbiamo denunciato lo stato vergognoso in cui versava la cosiddetta Spiaggia dei Bambini. Un luogo che dovrebbe rappresentare un simbolo di inclusione, accessibilità e diritto al gioco per tutti – bambini normodotati e con disabilità – era, ed è tuttora, abbandonato a se stesso”.

A dirlo in una nota stampa Marco Macrì, coordinatore dell’associazione Genova Inclusiva, che rilancia una denuncia di Arci Prometeo, l’associazione che da anni porta avanti con serietà e passione questo progetto, ampliandolo anche alle persone con disabilità.

