Alla Factory di Sarzana un’immersione nella cultura tibetana

Il prossimo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 aprile, l’associazione Factory di Sarzana (Via Fiasella, 94) ospiterà un evento che offrirà l’opportunità di immergersi nella cultura tibetana. Realizzato grazie alla collaborazione dell’artista Simona Bocchi con la Fondazione Global World of Music and Arts di Nuova Delhi, l’iniziativa, patrocinata dal Comune di Sarzana, è pensata per avvicinare il pubblico occidentale alla tradizione millenaria del Tibet, attraverso una serie di esperienze che spaziano dalla spiritualità alla musica, dalla danza alla pittura.

