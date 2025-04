Asg Superconductors protagonista della Giornata del Made in Italy con “La superconduttività: un’eccellenza italiana nel mondo”

In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Confindustria La Spezia e ASG Superconductors, azienda leader nel settore della superconduttività, organizzano l’evento “La superconduttività: un’eccellenza italiana nel mondo”, in programma il prossimo 16 aprile alle 14.30 in Confindustria La Spezia.

L’iniziativa rientra nel calendario ufficiale degli eventi del ministero e rappresenta un’importante occasione per valorizzare una delle punte di diamante della tecnologia italiana, apprezzata e riconosciuta a livello internazionale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com