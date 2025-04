Associazione e Ordine dei giornalisti: “Da Bucci parole inaccettabili”

L’Associazione Ligure dei Giornalisti e l’Ordine dei Giornalisti della Liguria condannano con fermezza le parole del presidente della Regione Liguria Marco Bucci che “manca ancora una volta di rispetto ai lavoratori che fanno informazione ed esprimono piena e totale solidarietà ai colleghi della Tgr Liguria”. “Il Cdr della Tgr Liguria e il Coordinamento dei Cdr della Tgr Rai – si legge in un comunicato del Comitato di redazione – condanna le affermazioni pubbliche del Presidente della Regione Liguria, colpevole secondo Marco Bucci di non aver riportato una sua affermazione. Invece la Rai Tgr Liguria esiste eccome e racconta da servizio pubblico la Regione e le sue istituzioni, anche se in modo sgradito al presidente. Il Comitato di redazione – prosegue la nota – ricorda al Presidente che i contenuti del giornale non sono decisi né dalla Giunta regionale, né dai consiglieri né dai parlamentari di maggioranza o opposizione né da alcun soggetto politico, di qualunque colore. Il nostro ruolo di giornalisti e giornaliste del Servizio Pubblico è quello di raccontare con correttezza e indipendenza le istituzioni nel rispetto del pluralismo e dei principi costituzionali, come sempre avvenuto”.

“Le parole di Bucci contro la Rai Tgr sono inammissibili e indegne. I giornalisti e il loro lavoro meritano rispetto. La stampa non è un servizio piegato al potere che deve scrivere quanto gli viene ordinato. Condanniamo fermamente quanto affermato da Bucci. La libertà di stampa e il diritto di cronaca vanno tutelati e difesi. Solidarietà ai giornalisti del Tgr da parte di tutto il Gruppo PD in Regione Liguria. Il loro lavoro e professionalità garantisce un servizio e pluralità di informazione ai cittadini”, così il capogruppo PD in Regione Armando Sanna in solidarietà con i giornalisti del Tgr Liguria dopo le parole di Bucci

