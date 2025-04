Borghetto, sei salvo! Rattalino: “Dieci e lode alla nostra famiglia granata, gettato il cuore oltre l’ostacolo per un risultato non scontato”

Borghetto Santo Spirito. Dopo il salto di categoria dello scorso anno, il Borghetto era consapevole di dover passare un anno di ambientamento all’interno di un campionato che mancava da diverso tempo. La società granata ha voluto puntare su un allenatore di valore come Simone Rattalino e su un giovane gruppo con alcune figure di esperienza a fare da chioccia. Tutto si è basato sull’attaccamento alla maglia granata e una voglia di fare esperienza all’interno della categoria e nel mondo delle Prime Squadra. Alla fine il progetto è stato vincente: con il pareggio ad Albenga contro la San Filippo Neri Yepp è salvezza diretta matematica a tre giornate dalla fine.

“Il risultato è davvero importante perché comunque ottenere la salvezza non era per nulla scontato. Parliamo di un campionato molto equilibrato, dove ogni squadra poteva vincere o perdere contro qualsiasi avversario – dichiara Rattalino al primo allenamento settimanale dopo la gara del “Riva” -. Questa squadra ha gettato il cuore oltre l’ostacolo per il livello di organizzazione e la prestazione che non è mai mancata. La squadra ha avuto un approccio importante alla categoria perché siamo partiti con una vittoria casalinga contro il Cengio che lasciava ben presagire un ottimo campionato”.

