Caro affitti, nei primi tre mesi del 2025 contributi per 1.300 famiglie

Genova. Sono stati quasi 1.300 i nuclei familiari genovesi che nel primo trimestre del 2025 hanno usufruito dei contributi di sostegno all’affitto, per un totale di 1,7 milioni erogati.

I numeri sono stati forniti dal facente funzioni sindaco Pietro Piciocchi, che ha fatto sapere anche che oltre agli interventi realizzati attraverso Arte, nel 2024 sono stati assegnati 30 alloggi con il sistema dell’autorecupero, a spese dell’assegnatario: per il 2025 sono già stati individuati 20 alloggi di proprietà del Comune che saranno assegnati in autorecupero. Da inizio 2025, sono 55 le domande con richiesta di intervento col nuovo fondo per la morosità incolpevole interamente finanziato dal Comune per evitare o rimandare lo sfratto o per aiutare a firmare un nuovo contratto di affitto, che ha risolto nell’ultimo triennio 190 sfratti.

