Cerimonia al terminal crociere per i 173 anni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato celebra domani, giovedì 10 aprile, il 173° anniversario dalla sua fondazione, con una cerimonia nazionale che si terrà a Roma in Piazza del Popolo e che vedrà la partecipazione delle più alte cariche istituzionali dello Stato. Nella nostra provincia, la cerimonia si svolgerà presso il terminal crociere della Spezia in Largo Fiorillo, alla presenza di questore e prefetto e delle massime autorità, militari e civili, locali e provinciali.

“Questo importante traguardo – si osserva nella nota di presentazione delle celebrazioni – esalta di nuovo l’impegno e la dedizione delle poliziotte e dei poliziotti per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per la salvaguardia del pieno esercizio dei diritti e delle libertà fondamentali e per il pubblico soccorso, come ben sintetizzato dal claim #essercisempre”.

Il 10 aprile la Polizia di Stato ricorda anche tutti quei poliziotti che hanno perso la vita nell’esercizio del dovere, e per quest’occasione alle ore 9.00 sarà deposta una corona di alloro al Monumento ai caduti presso il Centro nautico e sommozzatori della Polizia di Stato.

All’interno del terminal, a partire dalle ore 9.00, alcune classi della scuola secondaria di 1° grado dell’Istituto Mazzini-Pellico parteciperanno a laboratori in cui saranno mostrate alcune delle attività della Polizia di Stato, in particolare della Polizia scientifica e di un team dell’unità cinofila di Genova; saranno inoltre raccontati agli alunni aspetti delle attività delle diverse specialità, della Sezione operativa di Sicurezza cibernetica, della Polizia stradale e ferroviaria e del Centro nautico e sommozzatori.

La cerimonia proseguirà poi per le autorità militari e civili locali e provinciali, e nel corso della stessa saranno premiati agenti distintisi nelle attività di rispettiva competenza.

L’articolo Educatori di asilo nido, operai e lavoratori del turismo: gli annunci della settimana e i consigli per un buon curriculum proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com