Comunali, Salis riabbraccia don Giacomo Martino: “Esempio virtuoso di accoglienza”

Genova. Incontro oggi pomeriggio tra Silvia Salis, candidata sindaca del centrosinistra, e don Giacomo Martino, coordinatore dell’ufficio migranti dell’Arcidiocesi di Genova, al campus di Coronata. Ma non si trattava di una prima volta.

“Lo conosco da quando avevo 8 anni e da quando era sacerdote nella parrocchia di Sturla e io una bambina del suo gruppo Acr – racconta Salis -. Oggi, rivederlo al campus di Coronata è stato emozionante. Lui era già allora un punto di riferimento, oggi è l’anima di un progetto che dà senso profondo alle parole accoglienza, integrazione, dignità. In un luogo come questo si lavora ogni giorno con chi è caduto e cerca di rialzarsi, con chi ha perso fiducia e ha bisogno di qualcuno che gli stia accanto. E lì la politica deve esserci, non dopo, prima”.

