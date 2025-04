Crazy motors raduno: appuntamento al centro commerciale “Le Terrazze”

Anche quest’anno il centro commerciale Le Terrazze ospita il Crazy Motors Raduno, l’imperdibile appuntamento per tutti gli appassionati di motori, organizzato in collaborazione con Registro Italiano Veicoli Storici (RIVS).

Venerdì 11 aprile, dalle 20.30 alle 23, presso il parcheggio scoperto al piano 2 de Le Terrazze si potranno ammirare auto e moto sportive e storiche: un’occasione per condividere una passione fortemente radicata nel nostro territorio.

L’idea, nata dal gruppo Crazy Motors La Spezia in collaborazione con NCrewita, Detonati, Le Terrazze e la partecipazione di SGROI, è quella di offrire a tutti la possibilità di festeggiare insieme l’inizio della bella stagione, partecipando al primo raduno statico del 2025.

Gli appassionati con i loro mezzi, auto e moto dalle più piccoline alle cilindrate più grandi, sono invitati per stare insieme in sicurezza, per ritrovarsi e stringere nuove amicizie.

