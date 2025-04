Dissesto, la terra si muove nella valle del Geirato: crepe e muretti crollati sotto la forza del rio Gaxi

Genova. Un argine eroso dell’acqua e il versante soprastante che continua a muoversi, lasciando profonde crepe nei terreni e mettendo a rischio l’unica strada che collega un piccolo borgo e le sue 30 famiglie alla città. Questo è quello che sta succedendo sulle sponde del rio Gaxi, un piccolo torrente affluente del Geirato – uno dei principali del bacino del Bisagno – che scorre poco distante dalle case dei Carpi, e che le piogge di questi ultimi mesi lo hanno reso capace di “mangiarsi” terra e terreni.

La segnalazione arriva dai residenti del posto, che in questi mesi hanno potuto toccare con mano i piccoli ma incessanti segni di un dissesto che minaccia, una pietra alla volta, la stabilità del versante. “Queste crepe sono comparse nelle ultime settimane – ci fa notare durante un sopralluogo Giovanni Zai, anima storica della Val Bisagno, da sempre in prima linea per difendere il tracciato dell’Acquedotto Storico da infestanti e crolli con piccole ma costanti opere di manutenzione, organizzando la Federazione per la tutela e la valorizzazione dell’antico condotto – il picco Gaxi, che d’estate quasi scompare, in questi mesi di piogge ha portato via metri cubi di terra, mettendo in movimento tutti i terreni soprastanti”.

