Giornata del Mare 2025, le iniziative in programma l’11 aprile

Savona. E’ in programma il prossimo 11 aprile la “Giornata del Mare e della cultura marina”. Istituita nel 2017, invita ogni anno a riflettere sull’immenso, prezioso e delicato ecosistema marino al quale la città di Savona è legata indissolubilmente.

In occasione della ricorrenza, la Guardia Costiera di Savona ha organizzato una serie di eventi per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico.

» leggi tutto su www.ivg.it