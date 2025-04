Giornata del mare, anche le imprese scendono in campo per raccontare agli studenti l’importanza della blue economy

Tra le molte iniziative che saranno proposte agli studenti delle scuole della provincia spezzina in occasione della Giornata del mare c’è anche l’appuntamento organizzato dal mondo dell’economia e delle imprese in Camera di Commercio, con l’evento per tutti “Blue economy, il mare come risorsa”, che mira a spiegare ai ragazzi come dal mare, risorsa da rispettare, tutelare e vivere, possa arrivare un altro elemento fondamentale della crescita di ognuno, ovvero il lavoro, inteso come gratificazione personale e come sostentamento economico.

Con un approccio che è soprattutto divulgativo, Confartigianato, Confindustria e Cna della Spezia, insieme alla stessa Camera di commercio Riviere di Liguria, danno quindi appuntamento a tutti per venerdì in Sala Marmori dalle 9 alle 11.

La mattinata punta ad approfondire caratteristiche e prospettive della filiera del mare per il territorio spezzino anche alla luce delle dinamiche economiche internazionali. Previsto un focus sui numeri dell’economia del mare alla Spezia e il punto sulle priorità del comparto con le associazioni di categoria. Protagoniste saranno poi le imprese, chiamate a portare la propria testimonianza, nonché le scuole: l’ITS Academy La Spezia e l’istituto Einaudi Chiodo (corso allestitori nautici) coinvolti grazie alla collaborazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com