Giornata del mare: l’isola del Tino e il faro di San Venerio aprono agli studenti. Iniziativa della Marina militare

Venerdì 11 aprile, in occasione della giornata del Mare 2025, istituita nel novembre 2017, con decreto legislativo numero 229, la Marina Militare farà un’apertura straordinaria dell’isola del Tino a favore degli studenti spezzini.

L’iniziativa, organizzata dal Comando Interregionale Marittimo Nord della Spezia, che costituisce una novità all’interno del palinsesto di attività proposte per la giornata del mare, ha riscosso grande adesione tra gli istituti scolastici. L’evento consentirà a circa 100 studenti selezionati tra le scuole primarie e secondarie del territorio spezzino di trascorrere una giornata sull’isola percorrendone i sentieri incontaminati.

Durante l’escursione sull’isola, saranno consentiti accesso e visita al faro di San Venerio, simbolo della città e che dal 1840 costituisce il riferimento marittimo del golfo dei poeti.

Dalla terrazza della lanterna del faro gli studenti potranno ammirare la città, osservando un giro di orizzonte che spazia a 360° dalle cinque terre, alla contigua isola Palmaria, al litorale della Versilia.

“Ci auguriamo sia una giornata che possa rimanere nella memoria dei ragazzi avvicinandoli alla bellezza del mare, alla sua cultura e alle tradizioni marittime del nostro paese, accrescendo in loro la consapevolezza che il mare è risorsa vitale del pianeta per le future generazioni” sottolinea l’Ammiraglio di Divisione Flavio Biaggi.

Il palinsesto della Giornata del Mare 2025 è reso possibile dalla collaborazione tra la Marina Militare e la Sezione della Lega Navale di Spezia, la Capitaneria di Porto e il locale Provveditorato agli studi. Le attività saranno rese possibili grazie al supporto del CAI della La Spezia e dell’associazione Amici del Tino.

L’articolo Piogge in arrivo: rinviata l’inaugurazione di Podere Lovara a Levanto proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com