Goretta: “Filobus da 18 metri svalutati senza aver fatto un chilometro”. E aggiunge: “Stupefacente il messaggio di Atc sullo sciopero di venerdì”

“Purtroppo, sono stato reso partecipe di una nota pubblicata sul sito di Atc Esercizio che mi cita in relazione a un articolo apparso su Città della Spezia in merito all’acquisto di mezzi usati e che, peraltro, conferma quanto da me affermato. Però, sono doverose alcune precisazioni ma, prima di tutto, occorre rilevare che, se l’estensore della nota, che non è firmata, avesse chiesto consiglio a un avvocato, anche alle prime armi, gli avrebbe suggerito: excusatio non petita, accusatio manifesta“. Esordisce così Renato Goretta nell’intervento con il quale risponde al testo apparso ieri, martedì 8 aprile, sul sito di Atc Esercizio in rispost1a alle dichiarazioni che l’ex amministratore unico aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook e che erano state riprese e pubblicate sulle pagine di CDS.

“Dal momento che vengo accusato di non avere memoria della composizione del parco mezzi e delle logiche di un Tpl inclusivo basterebbe riprendere gli articoli, sempre di CDS, che mi vedono coinvolto per mettere alla prova la mia capacità di memoria e comprensione e, sempre a proposito della comprensione, è certamente l’estensore della nota pubblicata sul sito che non comprende né il testo da me pubblicato né il contesto. Quanto al testo – entra nel merito Goretta -, l’oggetto del mio rammarico erano, e sono, le accuse da parte dell’amministrazione comunale – che criticavano, per usare un eufemismo, gli acquisti di mezzi usati da me decisi sulla base delle esigenze di quel momento, peraltro molto povero di finanziamenti – e non le attuali scelte aziendali che invece capisco avendone, appunto, fatte di analoghe. Quindi, sinceramente, non capisco, al di là dei brocardi latini, perché mi abbia risposto l’azienda che non ho mai citato né nel mio post su Facebook né nell’articolo che lo riprende”.

