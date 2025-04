La campagna referendaria spezzina inizia sabato prossimo da Piazza del Bastione

Il Comitato provinciale referendario annuncia la prima iniziativa pubblica a sostegno dei cinque referendum su lavoro e cittadinanza, che si terranno l’8 e il 9 giugno prossimi. Sabato 12 aprile, dalle 17 alle 19, in Piazza del Bastione alla Spezia, avrà luogo l’evento “Referendum in piazza: idee, parole, suoni”, momento di lancio ufficiale della campagna referendaria. Un pomeriggio aperto alla cittadinanza, con interventi artistici e politici, in cui le voci del territorio si alterneranno per dare forza e contenuto alla mobilitazione democratica.

Matteo Taranto, noto attore spezzino, interpreterà un monologo tratto da “La classe operaia va in paradiso” di Gian Maria Volonté e reciterà la poesia “Profezia” di Pier Paolo Pasolini. Alice e Anna Sinigaglia porteranno in scena una performance che intreccia teatro e musica. Susanna Sturlese leggerà un racconto di Italo Calvino. Interventi musicali a cura di Luciano Torri e Luigi Olivato. Nel corso del pomeriggio interverranno anche i componenti del Comitato provinciale, per illustrare i contenuti dei cinque quesiti referendari e le ragioni di una battaglia di civiltà e giustizia sociale.

