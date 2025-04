“La medaglia d’oro di vostro figlio morto l’avete messa nella busta?”Le telefonate agghiaccianti dei truffatori arrestati e le lacrime delle vittime

Genova. A una delle 103 vittime cadute nella rete dell’organizzazione criminale sgominata oggi a Napoli dalla squadra mobile di Genova i truffatori hanno cercato di portare via anche la medaglia d’oro al merito consegnata dall’Arma dei carabinieri al figlio deceduto.

E’ la stessa anziana vittima della truffa a parlare di quella medaglia al ‘sedicente’ tenente dell’Arma che lo chiama per raccontargli falsamente che un parente ha provocato un incidente dicendogli che servono contanti e gioielli subito per pagare la cauzione. Una telefonata che dura in tutto quasi un’ora, tra le indicazioni dei truffatori che si trasformano in intimidazioni e le lacrime della vittima, sopraffatta e confusa da quella situazione. “La medaglia di vostro figlio morto ce l’avete messa nella busta che sta arrivando il figlio dell’avvocato a prenderla” le dice a un certo punto il truffatore e l’anziana piangendo dice di no, perché non si ricorda più dove l’ha messa. “Anche i soldi, ho trovato 100 euro ma gli altri lo sa mia figlia dove sono” spiega in lacrime.

