Mare, terra e fantasia: il ristorante Luv segna il ritorno di Mauro Ricciardi

Aprirà ufficialmente i battenti domani – giovedì 10 aprile – Luv, il nuovo ristorante di Fiumaretta che segna il ritorno in cucina di Mauro Ricciardi, più volte unica stella Michelin del levante ligure, prima alle Tamerici e poi alla Locanda dell’Angelo, storica insegna fondata da Angelo Paracucchi. Il territorio amegliese si conferma così fonte di ispirazione per la cucina dello chef, che nel locale di via Paganini, affacciato sul Magra già inaugurato ieri sera alla presenza di tanti amici e clienti affezionati. Qui Ricciardi proporrà un menu che partirà dalla qualità assoluta della materia prima per esplorare in libertà mare e terra, tradizione, innovazione e contaminazioni. La proposta gastronomica sarà affiancata da una carta dei vini curata da Michele Grassi, appassionato bottegaio sarzanese, e arricchita dall’impronta di Barbara Venturini e Gabriele Scolaro, che con Ricciardi hanno immaginato un luogo informale e accogliente, tra arte e design. Un progetto che riaccende la passione dello chef per i prodotti d’eccellenza e per piatti mai scontati, sostenuto da uno staff di dieci persone, tra cui la moglie Bruna, colonna portante del suo prestigioso percorso ai fornelli.

