Orero: scontro auto-moto sulla 225, gravi i due conducenti

La statale 225 della Fontanabuona si conferma strada tra le più pericolose del Levante; e le cose sono destinate a peggiorare se e quando sarà attivo il collegamento con l’A-12. La notte scorsa alle 2.00 circa, un’auto ed una moto si sono scontrate; entrami i conducenti, politraumatizzati, sono stati trasportati in codice rosso al pronto soccorso del policlinico San Martino. L’urto deve essere stato particolarmente violento. Sul posto sono intervenuto il medico del 118, la Croce Rossa di Gattorna e quella di Cicagna. Presenti anche i vigili del fuoco di Chiavari, che hanno messo i mezzi in sicurezza, e i carabinieri per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità e le condizioni fisiche dei conducenti.

