Porto Antico, parte la raccolta differenziata: 35 nuove postazioni colorate per tutti i rifiuti

Genova. Con un progetto realizzato a quattro mani da Porto Antico di Genova Spa e AMIU, è partita oggi la fase conclusiva del progetto di raccolta differenziata dei rifiuti, rivolta ai quattro milioni e mezzo di frequentatori dell’area. La raccolta differenziata per gli esercizi pubblici e le attività presenti nell’area è attiva da quasi dieci anni con punti di raccolta nelle varie zone, la raccolta dell’umido, più recente, è strettamente personalizzata per ogni attività di ristorazione e bar.

Dopo un’analisi condotta dai tecnici AMIU, in collaborazione con GEAM, sulla tipologia di rifiuti, sui flussi e le quantità di rifiuto nelle varie zone dell’area, è stato realizzato un progetto di massima, affinabile sul campo, che prevede il posizionamento di 35 postazioni, formate da tre sabaudi ciascuna, di colori diversi dove conferire plastica e metalli (giallo), blu (carta) e indifferenziata (grigio). In alcune zone, a questi gruppi omogenei, saranno aggiunti 15 sabaudi verdi per il vetro. In un’ottica di completo riciclo, vantaggioso per l’ambiente e il contenimento dei costi, è stato deciso di personalizzare i sabaudi già esistenti nei diversi colori standard legati alla raccolta differenziata. Si tratta del primo grande spazio pubblico della città attrezzato per la raccolta differrenziato destinato ai visitatori.

» leggi tutto su www.genova24.it