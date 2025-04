Da Andrea Carannante

I consiglieri comunali Andrea Carannante e Gaia Mainieri hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco Elisabetta Ricci, alla Giunta e agli uffici competenti, per denunciare ancora una volta la totale mancanza di interventi concreti per la gestione del traffico sulla strada Pagana, oggi completamente soffocata da mezzi turistici, lavori infiniti e promesse non mantenute.

» leggi tutto su www.levantenews.it