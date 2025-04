Sanità nel savonese, la Cgil: “Ppi, punto nascite e organici: le promesse di Bucci in campagna elettorale sono rimaste parole al vento”

Savona. “Per quanto riguarda sanità e socio-sanitario in provincia di Savona, gli impegni presi in campagna elettorale dal presidente di Regione Marco Bucci sono rimaste parole al vento: ancora nessuna risposta da parte dell’amministrazione regionale e sono 6 mesi che attendiamo di conoscere il nuovo assessore alla sanità. Forse anche lui ha dimenticato che Savona e provincia sono in Liguria?”. Se lo chiedono Andrea Pasa di Cgil, Ennio Peluffo di Fp-Cgil e Massimo Scaletta di Cgil Savona.

“Siamo alle solite, cambia l’ordine degli addendi ma non il risultato: tante parole e promesse in campagna elettorale ma gli impegni sono tutti fermi al palo e ai cittadini poco importa se sono 119 milioni di euro, 62 milioni oppure 19 i milioni di buco provocato dalla mala politica di questi anni dell’amministrazione Toti. Gli unici a garantire ogni giorno il diritto alla salute sono le lavoratrici e i lavoratori di tutto il comparto, pur tra mille difficoltà causate dalla malagestione di Alisa e della Regione Liguria”.

