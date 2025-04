‘Santa’: “Casa del Pensiero”, seminario conclusivo

Da Comunicazione Teatro Ipotesi

Si conclude Casa del Pensiero 2025 con il seminario dedicato alla storia e al teatro che avrà luogo dal 11 al 13 aprile a Santa Margherita Ligure sempre nella suggestiva cornice di Villa Durazzo. Quindici studenti dell’Università di Genova provenienti da dipartimenti diversi: Fisica, Economia, Giurisprudenza, Infermieristica, Architettura, Storia, Filosofia e dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio d’Amico di Roma incontreranno, per tre giorni interi, Marco Doria, docente di Storia Unige ed ex Sindaco di Genova e Pino Petruzzelli, drammaturgo, attore, regista e Direttore artistico della Casa del Pensiero, giunta alla sua 4ª Edizione. Con Marco Doria si parlerà del lavoro nell’economia e nella società italiana dall’età del Risorgimento al nuovo millennio, da un mondo contadino ai robot e all’intelligenza artificiale. E con Pino Petruzzelli si apprenderà come trasformare quelle pagine di storia in drammaturgia.

