Sestri Ponente, il quartiere trema ancora: continuano le operazioni sulla palificazione del ribaltamento

Genova. Nonostante l’annuncio della fine delle operazioni di posizionamento dei pali della nuova banchina del ribaltamento a mare, a Sestri Ponente la terra continua a tremare e i rumori delle lavorazioni di cantiere non si sono fermati. Questa la situazione che molti residenti hanno segnalato da questa mattina a Genova24, condividendo documentazione video e fotografica.

Una situazione non nuova rispetto agli ultimi mesi durante i quali il grande maglio presente in porto ha affondato sul fondo del mare i 269 pali che sorreggeranno parte dei nuovi spazi dei cantieri navali di Fincantieri. Ieri, però, in Consiglio comunale, l’assessore Avvenente – che nell’occasione rispondeva al posto dell’assente Francesco Maresca, assessore al Porto – aveva annunciato il completamento di queste operazioni con la posa dell’ultimo palo avvenuta lo scorso lunedì. Una affermazione, in parte smentita dai fatti e tante testimonianze dei residenti.

» leggi tutto su www.genova24.it