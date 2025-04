Sharing Tuscany tocca anche la Lunigiana, Gianluigi Giannetti: “Premiati gli sforzi fatti fino ad ora”

Si è concluso l’evento turistico più importante della Toscana che si è tenuto a Fivizzano. La Lunigiana, dal 6 al 9 aprile, ha ospitato 65 seller regionali e 85 buyer nazionali, creando l’occasione per far conoscere tutte le offerte turistiche regionali e, soprattutto, quelle locali. In una nota si legge: “Alla sua quinta edizione, lo Sharing Tuscany si è tenuto proprio qui grazie al lavoro che è stato svolto da tutti coloro che si sono impegnati nel costruire e promuovere il brand “Lunigiana”. L’appuntamento, organizzato da Toscana Promozione Turistica, e sostenuto economicamente anche dalla Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, dall’Unione di Comuni Montana Lunigiana e dai 14 comuni lunigianesi, si è sviluppato intorno agli incontri BtoB, alle esperienze dirette sul territorio, ai local trip e alle presentazioni della comunità di ambito turistico”. “Una quattro giorni davvero intensa che ha premiato gli sforzi fatti fino ad ora come Ambito Turistico della Lunigiana e che, siamo sicuri, ci saprà dare delle grandi soddisfazioni per il futuro. Tutti gli operatori coinvolti hanno lavorato moltissimo e instancabilmente per far sì che la Lunigiana potesse esprimersi in tutta se stessa, mostrando ai professionisti del settore quanto di bello abbiamo da offrire. Gli ospiti hanno condiviso con noi la soddisfazione della scoperta di una natura incontaminata e ricca di tradizione e cultura, al pari di tante aree toscane più conosciute. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa manifestazione, la Camera di Commercio Toscana Nord Ovest, tutti i Comuni della Lunigiana e Toscana Promozione Turistica per la grande organizzazione e soprattutto per aver messo al centro il nostro territorio. E’ stato molto interessante anche confrontarsi con altri ambiti turistici della Toscana per capire cosa è possibile fare insieme e anche per cogliere quel suggerimento in più che può essere utile al nostro progetto turistico”. Ha commentato così il presidente dell’Unione di Comuni Montana Lunigiana Gianluigi Giannetti.

L’articolo Due mostre dedicate alla Palestina all’ex opificio Vaccari di Santo Stefano e alla Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com