Domenica 13 aprile alle 17,30 la chiesa metodista della Spezia (Via Da Passano) propone, per la rassegna “Musica in città”, il concerto “Blue Moon”, che vedrà The Duet – Alberto Bellavia (pianoforte) e Roberto Rebufello (sax) – proporre i più amati e noti standard del jazz classico e contemporaneo, più alcune composizioni contemporanee del maestro Bellavia.

