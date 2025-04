Superbike, Manfredi in lotta per le posizioni di vertice sul circuito di Misano

Al Misano World Circuit è andato in scena il primo “Race Weekend” della stagione, con i round 1 e 2 del Campionato Italiano Velocità. La classe Superbike, tra i 33 piloti sulla linea di partenza, ha visto gareggiare, lottando per posizioni di vertice, lo spezzino Kevin Manfredi, in sella alla Honda CBR 1000RR del Team Penta Motorsport. “Questo primo weekend è stato complesso. Avevamo a disposizione solo tre turni, di cui due di qualifica, per mettere insieme il miglior pacchetto possibile. In gara 2, però, siamo riusciti a fare un bel passo avanti – racconta Manfredi, due volte campione europeo Supersport -. Nella prima qualifica ho lavorato sull’adattamento del setup e sull’esplorazione delle caratteristiche del motore Honda, molto diverso dalla mia moto dell’Endurance, soprattutto per via della centralina MoTeC. In qualifica 2 ho spinto un po’ di più per guadagnare una buona posizione in griglia, ma il livello altissimo del CIV 2025 mi ha fatto chiudere solo in 15ª posizione. In gara 1, dopo una buona partenza, ho recuperato il più possibile, chiudendo con un ottimo 6º posto, ma con un distacco dal podio che non mi ha soddisfatto. Così, insieme a Honda Italia, Andreani Group e il Team Penta Motorsport, abbiamo lavorato fino a notte fonda, rivoluzionando diversi aspetti della nostra CBR. Il lavoro ha dato i suoi frutti: in gara 2, con condizioni cambiate e una gomma posteriore più dura, sono riuscito a restare incollato al gruppo di testa, quello del podio. Purtroppo ho perso leggermente contatto a causa della caduta di un altro pilota proprio davanti a me, ma ho comunque chiuso 7º, riducendo notevolmente il gap rispetto a gara 1”.

Manfredi si trova attualmente in 6ª posizione nella classifica generale, a pochi punti dai suoi diretti rivali. Prossimo appuntamento, il Mugello.

Il centauro spezzino ringrazia sentitamente Honda Italia, Andreani Group, il Team Penta Motorsport, gli sponsor e tutti partner tecnici della stagione 2025.

