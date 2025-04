Genova. È in corso una vasta operazione condotta dalla polizia di Stato per smantellare una vasta rete criminale gravemente indiziata della commissione di 103 truffe ai danni di anziani in tutta Italia.

Si tratta, secondo le prime informazioni, delle telefonate ad anziani spacciandosi per le forze dell’ordine chiedendo soldi per risarcire i danni di un fantomatico incidente provocato da un famigliare, solitamente il figlio o la figlia.

