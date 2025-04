A Palazzo Ducale la festa per i 173 anni della Polizia. Burdese: “Preoccupante aumento di violenza tra minori”

Genova. Il legame stretto con il centro storico, l’impegno quotidiano per “esserci sempre” per i cittadini, ma anche la preoccupazione per il dilagare di episodi di violenza tra i giovanissimi, anche minori di 14 anni. Sono alcuni temi trattati dalla questora di Genova, Silvia Burdese, nel corso del discorso che ha tenuto giovedì mattina a Palazzo Ducale in occasione della festa della Polizia, che quest’anno compie 173 anni.

Nel Salone del Maggior Consiglio si sono riuniti le più alte cariche civili, militari e religiose della provincia di Genova, le associazioni di categoria e impresa, studenti e referenti di enti e istituzioni del territorio. Burdese ha ricordato la costante attività di prevenzione e repressione dei reati da parte di tutte le articolazioni della Polizia di Stato della provincia – Questura, Commissariati, Polizia Stradale, Ferroviaria, Sicurezza Cibernetica, Polizia di Frontiera Marittima e Area, Reparto Mobile, Reparto Prevenzione Crimine – e fornito alcuni dati: nel 2024 sono state arrestate 879 persone, denunciate 4.888, controllati invece 573 esercizi pubblici.

» leggi tutto su www.genova24.it